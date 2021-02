Schubert : The Complete Symphonies Vol. 2 (Nos. 1, 3, 8)

Beethoven: Symphony No. 9 - Complete Symphonies, Vol. 5

Schubert: The Complete Symphonies Vol. 3: Symphony No.9, D.944

Variations on a Theme by J. Haydn, Op. 56a: Finale. Andante

Variations on a Theme by J. Haydn, Op. 56a: Variation 8: Presto non troppo (Poco presto)

Variations on a Theme by J. Haydn, Op. 56a: Variation 7: Gracioso

Variations on a Theme by J. Haydn, Op. 56a: Variation 6: Vivace

Variations on a Theme by J. Haydn, Op. 56a: Variation 5: Vivace (Poco presto)

Variations on a Theme by J. Haydn, Op. 56a: Variation 4: Andante con moto (Andante)

Variations on a Theme by J. Haydn, Op. 56a: Variation 3: Con moto

Variations on a Theme by J. Haydn, Op. 56a: Variation 2: Più vivace (Vivace)

Variations on a Theme by J. Haydn, Op. 56a: Variation 1: Poco più animato (Andante con moto)

Variations on a Theme by J. Haydn, Op. 56a: Theme: St Anthony Chorale. Andante

Serenade No. 1 in D Major, Op. 11: Rondo. Allegro

Serenade No. 1 in D Major, Op. 11: Scherzo. Allegro-Trio

Serenade No. 1 in D Major, Op. 11: Menuetto I – Menuetto II

Serenade No. 1 in D Major, Op. 11: Adagio non troppo

Serenade No. 1 in D Major, Op. 11: Scherzo: Allegro non troppo – Trio: Poco più moto

Serenade No. 1 in D Major, Op. 11: Allegro molto

Brahms: Serenade No. 1 & Variations on a Theme by Haydn