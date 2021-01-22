Чубчик

Чубчик

Rock

1996

1.

Рататуй (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
2.

Сердце (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
3.

Шинкарёвский романс (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
4.

У кошки четыре ноги (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
5.

Чубчик (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
6.

Нью-Йоркские страдания (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
7.

Чёрный ворон (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
8.

Миленький ты мой (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
9.

Станочек (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
10.

Тучи над городом встали (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
11.

Пускай погибну безвозвратно (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
12.

Счастье моё (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30

12 chansons

48 min

© Б.Г.