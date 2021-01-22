Чубчик
Rock
1996
1.
Рататуй (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
2.
Сердце (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
3.
Шинкарёвский романс (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
4.
У кошки четыре ноги (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
5.
Чубчик (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
6.
Нью-Йоркские страдания (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
7.
Чёрный ворон (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
8.
Миленький ты мой (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
9.
Станочек (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
10.
Тучи над городом встали (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
11.
Пускай погибну безвозвратно (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
12.
Счастье моё (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30