Bartók: The Miraculous Mandarin - Concerto for Orchestra

Bartók: The Miraculous Mandarin - Concerto for Orchestra

Ravel: Daphnis et Chloé - Hovhaness: Meditation on Orpheus

Ravel: Daphnis et Chloé - Hovhaness: Meditation on Orpheus

When Johnny Comes Marching Home

When Johnny Comes Marching Home (Extrait) Seattle Symphony Chorale

Fanfare for the Common Man

Fanfare for the Common Man (Extrait) Seattle Symphony Chorale

COPLAND, A.: Fanfare for the Common Man / Lincoln Portrait / Canticle of Freedom / HARRIS, R.: American Creed (Portraits of Freedom) (Schwarz)