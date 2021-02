The Very Best of Kyung-Wha Chung

The Very Best of Kyung-Wha Chung

Beau Soir - Violin Works by Fauré, Franck & Debussy

Beau Soir - Violin Works by Fauré, Franck & Debussy

Saint-Saëns: Danse Macabre; Phaéton; Havanaise etc.

Saint-Saëns: Danse Macabre; Phaéton; Havanaise etc.

Slide 1 of 20

© Decca Music Group Ltd.

Ravel: Introduction and Allegro

Ravel: Introduction and Allegro (Extrait) Kyung Wha Chung

2. Intermède (Fantasque et léger)

2. Intermède (Fantasque et léger) (Extrait) Kyung Wha Chung

Debussy / Franck / Ravel: Sonata for Flute, Viola & Harp / Sonata for Violin & Piano etc.