Playing with Victoria (Russian Romance)

Playing with Victoria (Russian Romance) (Extrait) Lena Platonos

In Kapnikarea Square

In Kapnikarea Square (Extrait) Lena Platonos

May Day

May Day (Extrait) Lena Platonos

At the Circus

At the Circus (Extrait) Lena Platonos

I Love You

I Love You (Extrait) Lena Platonos

14 chansons 38 min