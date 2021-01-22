Двадцать лет спустя
Rock
1996
1.
Вступление (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
2.
Ключи от моих дверей (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
3.
Пока не начался джаз (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
4.
Три сестры (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
5.
Когда её нет (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
6.
Золото на голубом (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
7.
Посвящение артистам (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
8.
Платан (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
9.
Памяти Иосифа Бродского (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
10.
Братский вальсок (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
11.
Фикус (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
12.
Перекрёсток (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
13.
У ломбарда (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
14.
Таруса (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
15.
Лейся, песня, на просторе (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
16.
Десять прекрасных дам (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
17.
Пока горит свеча (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30
18.
Пускай погибну безвозвратно (Extrait)
Борис Гребенщиков
0:30