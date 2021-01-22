Двадцать лет спустя

Двадцать лет спустя

Rock

1996

1.

Вступление (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
2.

Ключи от моих дверей (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
3.

Пока не начался джаз (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
4.

Три сестры (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
5.

Когда её нет (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
6.

Золото на голубом (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
7.

Посвящение артистам (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
8.

Платан (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
9.

Памяти Иосифа Бродского (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
10.

Братский вальсок (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
11.

Фикус (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
12.

Перекрёсток (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
13.

У ломбарда (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
14.

Таруса (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
15.

Лейся, песня, на просторе (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
16.

Десять прекрасных дам (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
17.

Пока горит свеча (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
18.

Пускай погибну безвозвратно (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30

18 chansons

50 min

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