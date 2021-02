Piano Concerto No. 2 / String Quartet Op. 55 / Shabbat Ba aretz

Piano Concerto No. 2 / String Quartet Op. 55 / Shabbat Ba aretz

The French Album

The French Album

IV. Allegro ma non troppo (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 4, Rhapsody in E-Flat Major (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 3, Intermezzo in C Major (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 2, Intermezzo in E Minor (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 1, Intermezzo in B Minor (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 6, Intermezzo in E-Flat Minor (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 5, Romanze in F Major (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 4, Intermezzo in F Minor (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 3, Ballade in G Minor (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 2, Intermezzo in A Major (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 1, Intermezzo in A Minor (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 3, Andante con moto (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 2, Andante non troppo e con molto espressione (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 1, Andante moderato (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 7, Capriccio in D Minor (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 6, Intermezzo in E Major (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 5, Intermezzo in E Minor (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 4, Intermezzo in E Major (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 3, Capriccio in G Minor (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 2, Intermezzo in A Minor (Extrait) Jorge Federico Osorio

No. 1, Capriccio in D Minor (Extrait) Jorge Federico Osorio

Final Thoughts: The Last Piano Works of Schubert & Brahms