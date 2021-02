Franck: Symphony in D Minor / Psyché

Franck: Symphony in D Minor / Psyché

Franck: Symphony in D Minor

Franck: Symphony in D Minor

César Franck: Piano Quintet in F Minor - Symphony in D Minor (Live)

César Franck: Piano Quintet in F Minor - Symphony in D Minor (Live)

Works by Franck, Kurtág, Previn, Schumann

Works by Franck, Kurtág, Previn, Schumann

Slide 1 of 20

Poeme Mystique (Violin Sonata No. 2)

Poeme Mystique (Violin Sonata No. 2) (Extrait) César Franck

Violin Sonata in A Major: IV. Allegretto poco mosso

Violin Sonata in A Major: IV. Allegretto poco mosso (Extrait) César Franck

Violin Sonata in A Major: III. Ben moderato: Recitativo – Fantasia

Violin Sonata in A Major: III. Ben moderato: Recitativo – Fantasia (Extrait) César Franck

Violin Sonata in A Major: II. Allegro

Violin Sonata in A Major: II. Allegro (Extrait) César Franck

Violin Sonata in A Major: I. Allegretto ben moderato

Violin Sonata in A Major: I. Allegretto ben moderato (Extrait) César Franck

Franck, Bloch and Krein: Music for Violin and Piano