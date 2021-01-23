Franck: Panis Angelicus (From Mass, Op. 12, FWV 61)

Franck: Panis Angelicus (From Mass, Op. 12, FWV 61)

Musique classique

2016

1.

Panis Angelicus in A Major (Extrait)

Pianovoice Duo, Ilaria Tatangelo, Marco Velocci

0:30

1 chanson

4 min

© Marco Velocci