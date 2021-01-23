Franck: Panis Angelicus (From Mass, Op. 12, FWV 61)
Pianovoice Duo, Ilaria Tatangelo, Marco Velocci
Musique classique
2016
Jouer
Aléatoire
1.
Panis Angelicus in A Major
(Extrait)
Pianovoice Duo, Ilaria Tatangelo, Marco Velocci
0:30
1 chanson
4 min
© Marco Velocci
Albums
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Gounod: Ave Maria (After The Well-Tempered Clavier, Book I, Prelude No. 1, BWV 846 by Johann Sebastian Bach)
Pianovoice Duo, Ilaria Tatangelo, Marco Velocci
Schubert: Ave Maria, D. 839 (From Sieben Gesänge aus Walter Scotts Fräulein am See, Op. 52)
Pianovoice Duo, Ilaria Tatangelo, Marco Velocci
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Pianovoice Duo, Ilaria Tatangelo, Marco Velocci
Franck: Panis Angelicus (From Mass, Op. 12, FWV 61)