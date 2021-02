The Grand Organ of Lincoln Cathedral

The Grand Organ of Lincoln Cathedral

Six Pièces No. 6 B-Flat Major, Op. 21 "Final": Allegro maestoso

Six Pièces No. 4, Op. 19 "Pastorale": Andantino

Trois Pièces No. 3 "Pièce Héroïque": Allegro maestoso

Trois Pièces No. 2 "Cantabile": Non troppo lento

Trois Chorales No. 3 in A Minor: Quasi Allegro

Trois Chorales No. 2 in B Minor: Maestoso

Trois Chorales No. 1 in E Major: Moderato

Frank: Trois Chorales, From Trois Pièces, From Six Pièces