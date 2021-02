Gershwin: Rhapsody in Blue; An American in Paris

Gershwin: Rhapsody in Blue; An American in Paris

Gershwin: Concerto in F Major & Rhapsody in Blue

Gershwin: Concerto in F Major & Rhapsody in Blue

Shostakovich: Symphony No.4, Britten: Four Sea Interludes

Shostakovich: Symphony No.4, Britten: Four Sea Interludes

Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Op. 66

Tchaikovsky: The Sleeping Beauty, Op. 66

Walton: Symphony No.1 in B-Flat Minor

Walton: Symphony No.1 in B-Flat Minor

Holst: The Planets, Op. 32

Holst: The Planets, Op. 32

Mozart: Concerto for Two Pianos, K. 365 & Piano Concerto No. 20, K. 466

Mozart: Concerto for Two Pianos, K. 365 & Piano Concerto No. 20, K. 466

Slide 1 of 20

Concerto in F: III. Allegro agitato

Concerto in F: III. Allegro agitato (Extrait) André Previn

Concerto in F: II. Adagio - Andante con moto

Concerto in F: II. Adagio - Andante con moto (Extrait) André Previn

Concerto in F: I. Allegro

Concerto in F: I. Allegro (Extrait) André Previn

An American in Paris

An American in Paris (Extrait) André Previn

Rhapsody in Blue (Arranged for Orchestra by Grofé)

Rhapsody in Blue (Arranged for Orchestra by Grofé) (Extrait) André Previn

Gershwin: Rhapsody in Blue/An American in Paris/Concerto in F