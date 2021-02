The Greatest Hits

The Greatest Hits

Slide 1 of 20

Flight of the Bumblebee

Flight of the Bumblebee (Extrait) Perez Prado

La Borrachita (I'll Never Love Again)

La Borrachita (I'll Never Love Again) (Extrait) Perez Prado

Adios Mi Chaparrita (Goodbye My Little Angel)

Adios Mi Chaparrita (Goodbye My Little Angel) (Extrait) Perez Prado

The Freeway Mambo

The Freeway Mambo (Extrait) Perez Prado

In a Little Spanish Town

In a Little Spanish Town (Extrait) Perez Prado

Lullaby of Birdland

Lullaby of Birdland (Extrait) Perez Prado

Mambo No. 8

Mambo No. 8 (Extrait) Perez Prado

Mack the Knife

Mack the Knife (Extrait) Perez Prado

Go Go Mambo

Go Go Mambo (Extrait) Perez Prado

Come Back to Sorrento (Torna a Sorrento)

Come Back to Sorrento (Torna a Sorrento) (Extrait) Perez Prado

Greetings from the Past (Card 01)