Bachianas Brazileiras No. 5, W391: I. Aria

Bachianas Brazileiras No. 5, W391: I. Aria (Extrait) Rossella Perrone, Giancarlo Eliodoro Parisi

Canções Típicas Brasileiras, W158: No. 5, Estrella é lua nóva, Canto fetiche de Makumba

Canções Típicas Brasileiras, W158: No. 5, Estrella é lua nóva, Canto fetiche de Makumba (Extrait) Rossella Perrone, Giancarlo Eliodoro Parisi

Prelúdios, W419: No. 4 in E Minor

Prelúdios, W419: No. 4 in E Minor (Extrait) Rossella Perrone, Giancarlo Eliodoro Parisi

Prelúdios, W419: No. 3 in A Minor

Prelúdios, W419: No. 3 in A Minor (Extrait) Rossella Perrone, Giancarlo Eliodoro Parisi

Bachianas brasileiras No. 1, W391: II. Prelude - Modinha

Bachianas brasileiras No. 1, W391: II. Prelude - Modinha (Extrait) Rossella Perrone, Giancarlo Eliodoro Parisi

Canções Típicas Brasileiras, W158: No. 4 in G Minor, Xangô, Canto Fetiche de Makumba. Animado

Canções Típicas Brasileiras, W158: No. 4 in G Minor, Xangô, Canto Fetiche de Makumba. Animado (Extrait) Rossella Perrone, Giancarlo Eliodoro Parisi

Prelúdios, W419: No. 5 in D Major

Prelúdios, W419: No. 5 in D Major (Extrait) Rossella Perrone, Giancarlo Eliodoro Parisi

Prelúdios, W419: No. 1 in E Minor, Andantino expressivo

Prelúdios, W419: No. 1 in E Minor, Andantino expressivo (Extrait) Rossella Perrone, Giancarlo Eliodoro Parisi

Heitor Villa-Lobos: Lua nova - A Preyer for Amazonas for Saxello, Zi Flûte and Guitar (Transcriptions)