© The Robert Hoe Collection

Victory and Peace

Victory and Peace (Extrait) La Musique du Royal 22 Regiment

Skip Along

Skip Along (Extrait) La Musique du Royal 22 Regiment

Le conscrit (The Draftee)

Le conscrit (The Draftee) (Extrait) La Musique du Royal 22 Regiment

Heritage of the March, Vol. 54: Marches of Quebec