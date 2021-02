César Franck: Piano Quintet in F Minor - Symphony in D Minor (Live)

César Franck: Piano Quintet in F Minor - Symphony in D Minor (Live)

Symphonic Variations for Piano and Orchestra, M. 46

Symphonic Variations for Piano and Orchestra, M. 46 (Extrait) César Franck

Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22: III. Presto

Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22: III. Presto (Extrait) César Franck

Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22: II. Allegretto Scherzando

Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22: II. Allegretto Scherzando (Extrait) César Franck

Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22: I. Andante Sostenuto

Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22: I. Andante Sostenuto (Extrait) César Franck

Piano Concerto No. 2 in D Minor, Op. 23: III. Largo - Molto Allegro

Piano Concerto No. 2 in D Minor, Op. 23: III. Largo - Molto Allegro (Extrait) César Franck

Piano Concerto No. 2 in D Minor, Op. 23: II. Presto Giocoso

Piano Concerto No. 2 in D Minor, Op. 23: II. Presto Giocoso (Extrait) César Franck

Piano Concerto No. 2 in D Minor, Op. 23: I. Larghetto Calmato

Piano Concerto No. 2 in D Minor, Op. 23: I. Larghetto Calmato (Extrait) César Franck

MacDowell: Piano Concerto No. 2 In D Minor - Saint Saëns: Piano Concerto No. 2 In G Minor - Franck: Symphonic Variations