Master Stroke

Master Stroke

Rock

2008

1.

Mute Speak (Extrait)

Global Citizen

0:30
2.

Bukkake Smile (Extrait)

Global Citizen

0:30
3.

Something Else (Extrait)

Global Citizen

0:30
4.

Mute Witness (Extrait)

Global Citizen

0:30
5.

Chikages' Happy Hole (Extrait)

Global Citizen

0:30
6.

Eastern Promise (Extrait)

Global Citizen

0:30
7.

Caged (Extrait)

Global Citizen

0:30
8.

Master Stroke (Extrait)

Global Citizen

0:30
9.

Tea Time (Extrait)

Global Citizen

0:30
10.

My Lovers (Extrait)

Global Citizen

0:30
11.

Naughty Naked Nude (Extrait)

Global Citizen

0:30
12.

Lady Killer (Extrait)

Global Citizen

0:30
13.

Wasting Your Time (Extrait)

Global Citizen

0:30
14.

Come and Find Me (Extrait)

Global Citizen

0:30

14 chansons

1 h 15 min

© Rebco Records