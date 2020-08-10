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Popular Russian Gypsy Songs (Популярные русские цыганские песни)
Pop
2012
1.
Long Day's Jorney (Дорогой длинною) (Extrait)
Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies
0:30
2.
Kiss Me (Ты порадуй меня , моя милая) (Extrait)
Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies
0:30
3.
Traveling Gypsy (И льется песня) (Extrait)
Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies
0:30
4.
Darling (Милая , ты услышь меня) (Extrait)
Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies
0:30
5.
Dark Eyes (Очи черные) (Extrait)
Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies
0:30
6.
A Woman's Song (Мой милый друг , ты хочешь знать) (Extrait)
Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies
0:30
7.
Coachman (Ямщик , не гони лошадей) (Extrait)
Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies
0:30
8.
Csardas by Vittorio Monti - instrumental (Чардаш Монти - инструментал) (Extrait)
Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies
0:30
9.
Carriage Bells (Колокольчик все звучал "Ах , телега") (Extrait)
Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies
0:30
10.
Talk to Me , My Guitar (Поговори хоть ты со мной , подруга семиструнная) (Extrait)
Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies
0:30
11.
Magic Moonlight (Луна волшебной полосы) (Extrait)
Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies
0:30
12.
Let's Drive to Yar (Ямщик , гони-ка к Яру) (Extrait)
Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies
0:30