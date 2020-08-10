Popular Russian Gypsy Songs (Популярные русские цыганские песни)

Popular Russian Gypsy Songs (Популярные русские цыганские песни)

Pop

2012

1.

Long Day's Jorney (Дорогой длинною) (Extrait)

Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies

0:30
2.

Kiss Me (Ты порадуй меня , моя милая) (Extrait)

Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies

0:30
3.

Traveling Gypsy (И льется песня) (Extrait)

Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies

0:30
4.

Darling (Милая , ты услышь меня) (Extrait)

Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies

0:30
5.

Dark Eyes (Очи черные) (Extrait)

Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies

0:30
6.

A Woman's Song (Мой милый друг , ты хочешь знать) (Extrait)

Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies

0:30
7.

Coachman (Ямщик , не гони лошадей) (Extrait)

Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies

0:30
8.

Csardas by Vittorio Monti - instrumental (Чардаш Монти - инструментал) (Extrait)

Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies

0:30
9.

Carriage Bells (Колокольчик все звучал "Ах , телега") (Extrait)

Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies

0:30
10.

Talk to Me , My Guitar (Поговори хоть ты со мной , подруга семиструнная) (Extrait)

Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies

0:30
11.

Magic Moonlight (Луна волшебной полосы) (Extrait)

Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies

0:30
12.

Let's Drive to Yar (Ямщик , гони-ка к Яру) (Extrait)

Sergei Pobedinski (Сергей Побединский) and the Gentlemen Gypsies

0:30

12 chansons

46 min

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