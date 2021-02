Christopher Rouse: Symphony No. 1; Phantasmata

Schubert: Symphony No. 8 in C Major, D. 944 "Great"

Honegger: Symphony No. 2; Pacific 231; Pastorale d'été; Rugby; Monopartita; Mouvement symphonique No. 3

Beethoven Piano Concerto No. 5

Apocalypse - Ride of the Valkyries (Walkürenritt)

Sinfonie Nr. 5, die Fünfte, - Allegro (Symphony No. 5, the Fifth)

4. The Wedding and Lamentable End of Dodon

4. The Wedding and Lamentable End of Dodon (Extrait) David Zinman

3. Tsar Dodon as Guest of the Queen of Shemakha

3. Tsar Dodon as Guest of the Queen of Shemakha (Extrait) David Zinman

2. Tsar Dodon on Campaign

2. Tsar Dodon on Campaign (Extrait) David Zinman

1. Tsar Dodon in his Palace

1. Tsar Dodon in his Palace (Extrait) David Zinman

4. The Three Wonders

4. The Three Wonders (Extrait) David Zinman

3. The Flight of the Bumble-Bee

3. The Flight of the Bumble-Bee (Extrait) David Zinman

2. Tsarina in a Barrel at Sea

2. Tsarina in a Barrel at Sea (Extrait) David Zinman

1. Tsar's Farewell and Departure

1. Tsar's Farewell and Departure (Extrait) David Zinman

Rimsky-Korsakov: The Tale Of Tsar Saltan Suite; The Golden Cockerel Suite