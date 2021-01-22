Русский альбом

Русский альбом

Rock

1992

1.

Архистратиг (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
2.

Никита Рязанский (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
3.

Государыня (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
4.

Ласточка (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
5.

Волки и вороны (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
6.

Заповедная песня (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
7.

Сирин, Алконост, Гамаюн (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
8.

Кони беспредела (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
9.

Елизавета (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
10.

Бурлак (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
11.

25 день луны (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30

11 chansons

41 min

© Б.Г.