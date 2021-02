Chamber Music of Joseph Fennimore

Chamber Music of Joseph Fennimore

Schumann: Carnaval / Arabeske in C Major / Toccata in C Major / Fantasiestucke

Schumann: Carnaval / Arabeske in C Major / Toccata in C Major / Fantasiestucke

Schubert: Piano Sonata No. 21 / 4 Impromptus, Op. 09

Schubert: Piano Sonata No. 21 / 4 Impromptus, Op. 09

Chopin, F.: Etudes (Zayas) (1983 and 2005 Recordings)

Chopin, F.: Etudes (Zayas) (1983 and 2005 Recordings)

Chopin: Preludes (Complete) / Andante Spianato and Grande Polonaise Brillante / Barcarolle

Chopin: Preludes (Complete) / Andante Spianato and Grande Polonaise Brillante / Barcarolle

Slide 1 of 10

© Music and Arts Programs of America

Schumann - Liebeslied, S. 566/R. 253, "Widmung" (After R. Schumann)

Schumann - Liebeslied, S. 566/R. 253, "Widmung" (After R. Schumann) (Extrait) Juana Zayas

No. 2 in F-Sharp Major

No. 2 in F-Sharp Major (Extrait) Juana Zayas

I. So rasch wie moglich

I. So rasch wie moglich (Extrait) Juana Zayas

Schumann, R.: Piano Sonata No. 2 / Fantasie in C Major