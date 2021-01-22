СОЛЬ

СОЛЬ

Rock

2014

1.

Праздник урожая во дворце труда (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
2.

Пришёл пить воду (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
3.

Губернатор (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
4.

Не было такой (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
5.

Любовь во время войны (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
6.

Ветка (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
7.

Голубиное слово (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
8.

Если я уйду (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
9.

Селфи (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30
10.

Stella Maris (Extrait)

Борис Гребенщиков

0:30

10 chansons

43 min

© Б.Г.