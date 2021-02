Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : IX Les vieilles femmes

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : IX Les vieilles femmes (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : VIII Les Danois modernes

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : VIII Les Danois modernes (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : VII Les Danois anciens

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : VII Les Danois anciens (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : VI Les Suédois modernes

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : VI Les Suédois modernes (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : V Les Suédois anciens

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : V Les Suédois anciens (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : IV Les Allemands modernes

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : IV Les Allemands modernes (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : III Les Allemands anciens

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : III Les Allemands anciens (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : II Menuet 1 & 2

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : II Menuet 1 & 2 (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : I Overture

Telemann : Overture des Nations anciens et moderne for Strings in G major TWV55, G4 : I Overture (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Concerto for Viola & Strings in G major TWV51, G9 : IV Presto

Telemann : Concerto for Viola & Strings in G major TWV51, G9 : IV Presto (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Concerto for Viola & Strings in G major TWV51, G9 : III Andante

Telemann : Concerto for Viola & Strings in G major TWV51, G9 : III Andante (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Concerto for Viola & Strings in G major TWV51, G9 : II Allegro

Telemann : Concerto for Viola & Strings in G major TWV51, G9 : II Allegro (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Concerto for Viola & Strings in G major TWV51, G9 : I Largo

Telemann : Concerto for Viola & Strings in G major TWV51, G9 : I Largo (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Concerto for Recorder Flute & Strings in E minor : IV Presto

Telemann : Concerto for Recorder Flute & Strings in E minor : IV Presto (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Concerto for Recorder, Flute & Strings in E minor TWV52, e1 : III Largo

Telemann : Concerto for Recorder, Flute & Strings in E minor TWV52, e1 : III Largo (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Concerto for Recorder, Flute & Strings in E minor TWV52, e1 : II Allegro

Telemann : Concerto for Recorder, Flute & Strings in E minor TWV52, e1 : II Allegro (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Concerto for Recorder, Flute & Strings in E minor TWV52, e1 : I Largo

Telemann : Concerto for Recorder, Flute & Strings in E minor TWV52, e1 : I Largo (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : VII Polonaise

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : VII Polonaise (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : VI Passepied 1 & 2

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : VI Passepied 1 & 2 (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : V Réjouissance

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : V Réjouissance (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : IV Menuet 1 alternativement & Menuet 2

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : IV Menuet 1 alternativement & Menuet 2 (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : III Air à l'Italien

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : III Air à l'Italien (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : II Les plaisirs 1 & 2

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : II Les plaisirs 1 & 2 (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : I Overture

Telemann : Suite for Recorder & Strings in A minor TWV55, a2 : I Overture (Extrait) Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Frans Brüggen, André Rieu, Franz Vester, Gustav Leonhardt, Paul Doctor, Chamber Orchestra of Amsterdam, Concerto Amsterdam, Südwestdeutsches Kammerorc

Telemann : Suite in A minor, Concertos in E minor & G major & Overture des Nations anciens et modernes - APEX