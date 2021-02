The 12 Days of Christmas with Perez Prado, Vol. 2

Flight of the Bumblebee

Flight of the Bumblebee (Extrait) Perez Prado

La Borrachita (I'll Never Love Again)

La Borrachita (I'll Never Love Again) (Extrait) Perez Prado

Adios Mi Chaparrita (Goodbye My Little Angel)

Adios Mi Chaparrita (Goodbye My Little Angel) (Extrait) Perez Prado

In a Little Spanish Town

In a Little Spanish Town (Extrait) Perez Prado

Go Go Mambo

Go Go Mambo (Extrait) Perez Prado

Come Back to Sorrento (Torna a Sorrento)

Come Back to Sorrento (Torna a Sorrento) (Extrait) Perez Prado

40 chansons 2 h 02 min