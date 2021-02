Grieg: Holberg Suite / Sibelius: Rakastava / Nielsen: Little Suite / Wirén: Serenade etc

The Snow Maiden (second version): Dance of the Tumblers (Act III) (Extrait) Sir Neville Marriner

The Tale of Tsar Saltan, Act 3: Flight of the Bumble-Bee (Extrait) Sir Neville Marriner

Khovanshchina, Act 4: Dance of the Persian Slaves (Extrait) Sir Neville Marriner

String Quartet No. 2 in D: Nocturne (Extrait) Sir Neville Marriner

Orphée et Eurydice, Wq. 41, Act 2 Scene 2: No. 30, Danse des ombres heureuses (Extrait) Sir Neville Marriner

Rosamunde, Fürstin von Zypern, D.797: Entr'acte No. 3 in B Flat (Extrait) Sir Neville Marriner

Cantata No. 147 'Herz und Mund und Tat und Leben', BWV 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (Arr. Marriner) (Extrait) Sir Neville Marriner

Solomon, HWV 67, Act 3: No. 42. Arrival of the Queen of Sheba (Extrait) Sir Neville Marriner

String Quintet in E Major, G. 282, Op. 13 No. 6: III. Minuetto - Trio (Extrait) Sir Neville Marriner

The Merry Wives of Windsor: Overture (Extrait) Sir Neville Marriner

La Gioconda, Act III: Dance of the Hours (Extrait) Sir Neville Marriner

String Quartet No. 1 in D Major, Op. 11: II. Andante cantabile (Orchestral Version) (Extrait) Sir Neville Marriner

The Best of the Academy