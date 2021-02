De torrente in via (Soprano)

De torrente in via (Soprano) (Extrait) Estonian Philharmonic Chamber Choir

Canta in prato, ride in fonte, RV 636

Canta in prato, ride in fonte, RV 636 (Extrait) Estonian Philharmonic Chamber Choir

VIVALDI, A.: Beatus vir in C major / Domine ad adiuvandum me festina / Canta in prato, ride in fonte (Estonian Philharmonic Chamber Choir, Kaljuste)