Biographie

Groupe fondé en 1972 à Manchester par Graham Gouldman (basse et chant), Eric Stewart (guitare et chant), Lol Creme (guitare et chant) et Kevin Godley (batterie et chant), 10cc est tenant d'une pop élégante, voire sophistiquée et a connu son heure de gloire dans les années 70, sa carrière étant par la suite devenue plus discontinue. Il est demeure connu du public pour le slow ironique « I'm Not in Love », son plus grand tube.