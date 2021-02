Biographie

Prototype du boys band à la française, 2 Be 3 a connu un succès ravageur dans les années 1990 avec les tubes « Partir un jour » et « Toujours là pour toi » et « Regarde moi ». Le trio apparaît dans la sitcom Pour être libre puis se sépare après une dernière tentative avec « Excuse My French » en 2000. Le chanteur Filip Nikolic décède d'une crise cardiaque le 16 septembre 2009. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015