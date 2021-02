Biographie

Le sexe a toujours fait partie d'un certain goût de la provocation, dans le blues, le rock, le funk et bien sûr le rap. Certains n'hésitent pas à le transformer en fonds de commerce... Rick James ou 2 Live Crew font du machisme un gagne-pain commode. Formé en 1985, 2 Live Crew atteint une notoriété planétaire avec Nasty As They Wanna Be et le simple « Me So Horny » en 1989. Le groupe est poursuivi pour obscénité, mais vend deux millions de copies de l'album controversé. La suite de leur carrière est bien plus terne, l'album Banned in the U.S.A. en 1990 réservant tout de même encore un joli succès aux tenants du Miami Bass Sound. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016