Biographie

Né Shayaa Bin Abraham-Joseph à Atlanta en 1992, le rappeur américain 21 Savage se tourne vers la musique à la suite d'un incident décisif le voyant essuyer plusieurs blessures par balles et assister à la mort de son meilleur ami. Préparant le terrain avec une paire de mixtapes et un maxi entre 2014 et 2015, le MC s'impose fin 2016 avec les titres "X" (avec Future), "No Heart" ou le "Sneakin'" de Drake, les deux premiers intégrant la playlist de son premier effort officiel, Savage Mode, crédité 21 Savage & Metro Boomin. Suite à la parution l'année suivante d'un second opus, Issa, et du très remarqué Without Warning cosigné avec Offset et Metro Boomin, 21 Savage décroche son premier numéro un en 2019 avec l'opus I Am > I Was.