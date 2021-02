Biographie

Né de la rencontre de deux violoncellistes, le croate Stjepan Hauser et le slovène Luka Šulic, le duo 2Cellos se fait remarquer grâce à ses réorchestrations de classiques du répertoire pop, de U2 ("Where the Streets Have No Name") à Michael Jackson ("Human Nature") en passant par Nirvana ("Smells Like Teen Spirit") et signe en 2011 chez Sony Music qui publie son premier recueil éponyme. En 2013, les deux hommes récidivent avec cette fois l'appui de plusieurs invités comme Steve Vai, Elton John ou Zucchero et enfoncent le clou en 2015 avec Celloverse, dans la continuité des travaux précédents. En 2017, c'est son quatrième effort studio que livre le duo avec Score, orienté pour la première fois dans une direction différente, celle des musiques de films et de séries. © TiVo