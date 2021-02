Biographie

Dès leur premier album, les frères Sonny et Érik Caouette, originaires de Chapais, ont remporté les honneurs avec leur groupe, le bien nommé 2Frères. Avec « Nous autres », paru en 2015, ils ont en effet remporté les Félix de groupe et album de l'année catégorie pop. C'est avec une folk-pop parfois teintée de country qu'ils ont conquis le cœur du public québécois, qui s'est rapidement reconnu dans leurs chansons sur les thèmes de la famille et des amis. Occupant un espace laissé vacant par les Noir Silence, La Chicane, Okoumé et cie, 2Frères ont récidivé en 2017 avec « La route », qui leur a permis d'occuper le haut des palmarès radiophoniques pendant des mois, montrant bien que le Québec garde toujours une place au chaud pour les hymnes rassembleurs qui s'entonnent bien autour d'un feu de camp .