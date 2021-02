Biographie

Né en 1971 à New York, Tupac Shakur, alias 2Pac, fut à la fois acteur et victime du conflit qui a opposé scènes East Coast de New York et West Coast de Los Angeles dans les années 90 et qui a atteint son paroxysme avec son décès puis celui de Notorious BIG à un an d’intervalle. Découvert avec 2Pacalypse Now en 1991, ainsi que via son rôle dans le film Juice, 2Pac explose véritablement sur la scène internationale avec le single “California Love” en 1996. Son flow à la fois percutant et laid back façon West Coast en fait l’un des MCs les plus en vue de sa génération et lorsqu’il disparait en 1996, 2Pac laisse derrière lui cinq albums, au moins autant voyant le jour à titre posthume. © Olivier Duboc /TiVo