Biographie

3 Doors Down décroche un contrat avec un label de major grâce à des prestations scéniques très populaires et à une réputation acquise grâce à une seule chanson. Leur tube, "Kryptonite," génère un ouragan sans précédent sur une station de radio locale de Biloxi, leur amenant des publics relativement importants. Lors d’un concert au club new-yorkais CBGB, ils se font remarquer par le label Republic Records, qui débouche sur la sortie de leur premier album sur un label de major, The Better Life, en 2000. Away From the Sun arrive en novembre 2002. Il est au début numéro huit du Top 200 du Billboard, puis devient disque d’or. Le groupe est de retour avec l’album Seventeen Days début 2005. Dès le début, il est numéro un du Billboard 200, puis devient disque platine quelques semaines après sa sortie. © Stacia Proefrock /TiVo