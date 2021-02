Biographie

3 Gars Su'l Sofa n'a pas les deux pieds dans le même sabot, ce groupe de folk rock québecois formé en 2003 entreprend de régénérer un style bien ancré au Canada. Découvert en 2005 via l'émission Les Pourris de Talent sur Musique Plus, 3 Gars Su'l Sofa sort son premier album Des Cobras, des Tarentules en 2007. La fraîcheur et l'humour du groupe l'entraîne dans une tournée de plus de 200 dates pour défendre l'album. 3 Gars Su'l Sofa prépare un nouvel album pour 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015