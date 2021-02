Biographie

Véhicule musical du comédien américain Jared Leto (chant) et de son frère Shannon (batterie), la formation rock alternative Thirty Seconds to Mars voit le jour à Los Angeles en 1998, motivée par l'amour de Jared pour les travaux de Radiohead, Pink Floyd ou Nine Inch Nails. Inévitablement victime d'une scrutation plus intense que la moyenne en raison du double syndrome du chanteur-acteur et du comédien au physique avantageux, Leto parvient à imposer son écriture volontiers cinématographique avec deux premiers albums dont le second, A Beautiful Lie, génère trois hits dans les charts américains. En 2018, avec America, Thirty Seconds to Mars livre son cinquième effort en seize ans. © TiVo