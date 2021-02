Biographie

Composé de trois neveux de Michael Jackson (ils sont les fils de son frère Tito Jackson), 3T est un groupe de R&B adolescent des années 1990. Son album Brotherhood se vend à plus de trois millions d'exemplaires en 1995 et contient des hits comme « Anything », « Why » en duo avec leur illustre oncle, « Gotta Be You » et « I Need You ». Le succès est surtout européen avec la Grande-Bretagne et la France comme principales terres d'accueil. Un deuxième album ne sortira pas, en raison de tensions entre MJJ Music et Sony Music. 3T revient tout de même en 2004 avec Identity qui n'est distribué dans un premier temps qu'en Europe. Jamais séparé, 3T continue à se produire en Europe où il interprète ses propres chansons et celles de Michael Jackson. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015