Biographie

Ce groupe californien, marqué par le look extravagant et le voix puissante de sa chanteuse Linda Perry, est l'auteur de l'un des grands succès pop-rock de l'année 1993, « What's Up », extrait de son premier et finalement unique album Bigger, Better, Faster, More! , sorti en 1992. Linda Perry est depuis devenue la productrice et compositrice la plus en vue dans le pop rock américain.