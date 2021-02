Biographie

Né autour de Tiakola, Bné, Djeffi Jack et HK dans la cité des 4000 de La Courneuve, le groupe de rap français 4Keus s'impose auprès d'un large public à la faveur du succès rencontré par son titre "O'Kartier c'est la hess" publié sur YouTube en 2017. Signé par le label Wati-B (Sexion D'Assaut), 4Keus livre la mixtape La Vie continue en 2018, portée par le single "Mignon garçon" et suivie par un premier album officiel la même année, À coeur ouvert, défendu par les titres "Moula" et "Petit à petit" et s'offrant une entrée en 25ème position des charts hexagonaux. Annoncé par "En bas" et "Paris la nuit", parus courant 2019, le deuxième album de 4Keus voit le jour en 2020 sous le titre Vie d'artiste, entrant en quatorzième position des charts. © TiVo