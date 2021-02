Biographie

50 Cent se heurte à des obstacles tout au long de son parcours singulièrement tragique pour son jeune âge, avant de devenir la figure la plus discutée du rap, si ce n'est de la musique pop en général, aux alentours de 2003. Le rappeur a vécu tout ce dont parlent les textes de la plupart des rappeurs sans qu'ils en aient vraiment fait l'expérience : la drogue, le crime, la prison, les coups de couteau et le plus infâme de tout, les fusillades. Et surtout, 50 Cent pourrait être le prototype du rappeur hardcore, mais il peut aussi bien produire une accroche efficace. En conséquence, sa musique a atteint le marché pop, attirant ceux qui aiment son image de voyou et ses histoires d'ascension sociale et ceux qui aiment son don pour pondre des hymnes de boîtes hip-hop malfréquentées. © Jason Birchmeier /TiVo