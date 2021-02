Biographie

A$AP Ferg, né Darold Ferguson le 28 octobre 1988, est un rappeur américain originaire de Harlem, à New York. Membre du collectif A$AP Mob, il débute dans le graffiti, crée des bijoux et dessine des vêtements. Il se lance finalement dans la musique, encouragé par A$AP Rocky. Son premier simple, « Work », est une réussite commerciale. En 2013, il produit un premier album intitulé Trap Lord, recueil de titres autobiographiques interprétés avec des invités prestigieux tels que les membres des groupes Onyx et Bone Thugs-N-Harmony. En 2016, A$AP Ferg présente son deuxième album comprenant les simples « New Level » avec Future et « Let It Bang » avec Schoolboy Q. Les beatmakers DJ Khalil, DJ Mustard, Lex Luger, Clams Casino, Skrillex et les Suédois de SatrGate se partagent la production.