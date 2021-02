Biographie

Né Rakim Mayers en 1988 à Manhattan, le rappeur américain A$AP Rocky quitte une vie de petits traffics à Harlem pour s'installer dans le New Jersey où il entame sa carrière musicale et crée le collectif artistique A$AP Mob sur le modèle de l'empire Wu-Tang. Influencé par les sonorités sudistes d'un UGK ou les travaux des Diplomats, le MC génère une attente importante avec ses premiers singles, "Purple Swag" et "Peso", annonciateurs d'une première mixtape très remarquée, LiveLoveA$AP en 2011. En 2013, A$AP Rocky livre son premier effort officiel avec Long.Live.A$AP, porté par les singles "F**kin Problems" et "Wild for the Night", et livre le titre "Multiply" en 2014, faisant patienter les fans jusqu'à At.Long.Last.A$AP, second album entrant directement en tête des charts américains. En 2018, le MC revient avec TESTING. © TiVo