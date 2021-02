Biographie

Originaire du Bronx (New York, États-Unis), où il naît le 6 décembre 1995 sous l'identité Artist Julius Dubose, le rappeur A Boogie wit da Hoodie tire son nom du film culte Paid in Full (2002). Après des études poursuivies en Floride, il revient à New York et fonde en 2015 le label Highbridge avec son associé Quincy « QP » Acheampong. Une première mixtape, Artist, voit le jour l'année suivante et fournit deux titres classés, « My Shit » et « Jungle ». À l'été 2016, il est convié à faire la première partie de la tournée de Drake après la sortie de la compilation de son label, The Takeover Vol. 1, à laquelle participent Meek Mill et DJ Khaled. Sous partenariat avec Atlantic Records, il enregistre l'EP TBA (octobre 2016), puis se concentre sur l'enregistrement de son premier album The Bigger Artist, qui paraît en septembre 2017. Celui-ci, qui inclut les participations de Trey Songz, Chris Brown, Kodak Black et Robin Thicke, se classe n°4 au Billboard 200 et n°1 des ventes de rap. En 2018, sa collaboration au titre « Keke » de 6ix9ine en compagnie de Fetty Wap est suivie par la sortie de l'EP International Artist, puis celle de son deuxième album Hoodie SZN, où apparaissent les noms de Offset et Tyga, Juice Wrld, Young Thug et Queen Naja. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019