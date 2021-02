Biographie

Ian Axel et Chad Vaccarino se sont rencontrés alors qu'ils étaient étudiants à New York. Ils forment en 2012 le duo A Great Big World. Sa chanson « Say Something » est remarquée par Christina Aguilera qui la ré-enregistre avec le groupe en novembre 2013. Ce premier tube mondial pousse l'album Is There Anybody Out There? sur le podium du Billboard à sa sortie en janvier 2014. Is There Anybody Out There? sort en France en mars 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015