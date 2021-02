Biographie

Après trois tentatives, « Take on Me » est devenu un tube au Royaume-Uni ; il se classe numéro deux en novembre 1985 et fait connaître le groupe de pop norvégien a-ha au grand public. Avec la diffusion de son clip époustouflant sur MTV, la chanson se classe numéro un aux États-Unis. L'album Hunting High and Low atteint par la suite le Top 10. La presse ne tarde à critiquer a-ha, en les taxant de groupe pour ado. Ceci n'empêche pas la formation de sortir plusieurs albums au cours des deux décennies suivantes et de développer une communauté de fans dévoués. Le groupe culmine avec Singles 1984-2004, un recueil de leurs singles qui leur permet de se hisser de nouveau dans le Top 20 des albums au Royaume-Uni. © Kelvin Hayes /TiVo