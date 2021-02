Biographie

Les trois soeurs Tair, Liron et Tagel Haim forment le groupe A-Wa en 2013. Originaires d'un village du sud d'Israël, elles fusionnent les chansons traditionnelles des femmes yéménites apprises avec leur grand-mère avec des rythmiques modernes. Découvertes par l'un des membres du groupe Balkan Beat Box et promues en Europe grâce aux DJ sets du duo parisien Acid Arab, elles réalisent Habib Galbi leur premier album paru en 2016 sous le label Because. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019