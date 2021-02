Biographie

AaRON est un duo de pop alternative français caractérisé par la complicité entre Simon Buret et Olivier Coursier et par leur besoin de se renouveler sans cesse, refusant la facilité et composant des titres qui leur valent une reconnaissance internationale. Le duo se forme en 2004 lorsque l’acteur Simon Buret et le musicien Olivier Coursier (alors guitariste et DJ au sein de Mass Hysteria) se lient d’amitié. Se rendant compte de leur amour mutuel pour la musique, les deux artistes se mettent à composer leur première chanson ensemble, Endless Song, et crée dans la foulée AaRON (Artificial Animals Riding On Neverland). Malgré l’emploi du temps chargé des deux protagonistes (en 2005, Simon Buret apparaît dans trois films et Olivier Coursier continue d’enregistrer et part en tournée avec Mass Hysteria), ils parviennent à finaliser une vingtaine de chansons. C’est alors qu’il passe un casting pour le film Je vais bien, ne t’en fais pas que Simon Buret présente au réalisateur Philippe Lioret la chanson U-Turn (Lili). Ce dernier est conquis et intègre la chanson à la bande originale du long-métrage. Le film sort en 2006, permettant à la chanson et à AaRON de connaitre un grand succès et d’être révélé au grand public. Devant un tel engouement, Olivier Coursier quitte définitivement Mass Hysteria pour se consacrer pleinement à ce nouveau projet. Le premier album Artificial Animals Riding On Neverland est publié la même année, et permet au duo d’installer sa popularité. En 2010, AaRON revient avec Birds In The Storm, album plus sombre dans lequel les ballades romantiques voient leur ton s’endurcir quelque peu. La tournée de ce second opus se fait à guichet fermés en France, mais aussi en Allemagne, à Londres, New York et au Canada. Le duo profite de cette série de concert pour enregistrer son premier disque live intitulé Waves from the Road (2011). En 2013, le groupe compose la bande originale du film Les Yeux Fermés dont Simon Buret tient le premier rôle.En 2015, AaRON fait son retour sur scène avec un troisième album sombre et véhément, d’où émerge une electrop saisissante. Le disque s’intitule We Cut The Night. © LG/Qobuz