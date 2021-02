Biographie

Aaron Neville début par un gros succès avec « Tell It Like It Is », classé n°2 en 1967. Après quelques productions signées Allen Toussaint, le successeur de Sam Cooke revitalise le rhythm'n'blues de La Nouvelle-Orléans en formant The Neville Brothers, puis revient en solo avec Warm Your Heart (1991) et The Grand Tour (1993). Son duo country « I Fall to Pieces » (1994) avec Trisha Yearwood est suivi d'albums aux couleurs gospel et d'un retour à la soul dans Bring It On Home: The Soul Classics en 2006. En 2011, une critique unanime accueille la sortie de I Know I've Been Changed. L'album suivant My True Story (2013) ouvre un chapitre consacré aux standards soul de son adolescence. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015