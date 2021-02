Biographie

Plus grand succès commercial de la scène pop des années 70, ABBA a placé la Suède sur la scène mondiale, faisant de cette dernière un haut lieu du genre, dont l'influence s'est faite ressentir sur plusieurs décennies. Avec son look flamboyant, le quartet s'impose comme une icône de la culture pop à coup de mélodies aussi instantanément mémorisables qu'idiosyncratiques, servies sur un canevas sophistiqué combinant folk, pop, rock et même classique, lui valant notamment une victoire à l'Eurovision en 1974 avec "Waterloo". Fort d'un très large éventail de fans, le groupe écoule plus de 400 millions d'exemplaires pour huit efforts studios et, bien que séparé depuis 1982, conserve sa popularité comme en atteste le succès de la comédie musicale puis des films Mamma Mia!, basés sur leurs nombreux hits. © TiVo