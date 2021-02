Biographie

Rappeur français d'origine congolaise, Abd Al Malik est allé chercher l'inspiration bien au-delà de l'univers hip-hop, embrassant des éléments de blues, de jazz et de poésie slam. Ses textes, qui surprennent par leur dimension philosophique, servent souvent à défendre sa foi musulmane, profondément enracinée. Il avait d'abord attiré l’attention à la fin des années 1990, lorsqu'il était à la tête des New African Poets (N.A.P.), un collectif de rap inspiré par le jazz-funk pionnier de Gil Scott-Heron et de The Last Poets. Sa carrière solo a débuté en 2004 avec Le Face à face des cœurs, suivi de Gibraltar en 2006. Cet album a permis à Malik de remporter le très convoité Prix Constantin. © Jason Ankeny /TiVo