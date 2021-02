Biographie

Né à Beyrouth dans une famille de musiciens, Abdel Rahman El Bacha commence à étudier le piano en 1967 avec Zvart Sarkissian, un élève de Marguerite Long et Jacques Février. À 10 ans, il donne son premier concert avec orchestre. En 1973, Claudio Arrau lui prédit une grande carrière et en 1974, la France, l'Union Soviétique et l'Angleterre lui offrent une bourse d'études. Il choisit la France par affinité culturelle et entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de Pierre Sancan. Il y obtient quatre Premiers Prix (piano, musique de chambre, harmonie et contrepoint). En juin 1978, il remporte le prestigieux concours Reine élisabeth de Belgique à l'unanimité, ainsi que le prix du Public ; il a alors 19 ans.Depuis, il est sollicité par la scène internationale et considéré comme l'un des plus grands maîtres du piano. Du Mozarteum de Salzbourg au Théâtre des Champs élysées à Paris, du Concertgebouw d'Amsterdam à la Herkulessaal de Munich, Abdel Rahman El Bacha se produit dans l'Europe entière, en Russie, au Japon, en Amérique du Nord, Centrale et du Sud et au Moyen-Orient.